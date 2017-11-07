В ДТП на Маршала Блюхера серьезно пострадала женщина
Авария в Калининском районе произошла вечером 6 ноября. Под колеса машины попал пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Авария в Калининском районе произошла вечером 6 ноября. Под колеса машины попал пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, около 21:32 у дома 4/1 по проспекту Маршала Блюхера водитель Toyota RAV4 сбил женщину, оказавшуюся на дороге вне зоны пешеходного перехода.
Возраст пострадавшей уточняется, она получила тяжкий вред здоровью.
По факту аварии проводится проверка.