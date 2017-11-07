В ДТП на Маршала Блюхера серьезно пострадала женщина

В ДТП на Маршала Блюхера серьезно пострадала женщина

Авария в Калининском районе произошла вечером 6 ноября. Под колеса машины попал пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.