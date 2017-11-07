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08:44 (мск), источник: Tengrinews

Дело ОПГ «Четыре брата» направлено в суд

Дело в отношении предполагаемого ОПГ «Четыре брата» направлено в суд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя Аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулана Даулембаева.

Источник: Tengrinews

«Уголовное дело в отношении организованной преступной группы Избасар Е. и других направлено в суд», — сообщил Жасулан Даулембаев на своей странице в Facebook.

Сообщается, что участники преступной группы обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статье 197 УК РК (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), статье 262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), а также другими статьями, относящимися к категории тяжких и особо тяжких правонарушений Уголовное дело расследовалось межведомственной следственно-оперативной группой Комитета национальной безопасности, Антикоррупционной службы и Министерства внутренних дел Республики Казахстан под руководством группы процессуальных прокуроров прокуратуры Актюбинской области.

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Напомним, в начале декабря 2016 года КНБ совместно с Антикоррупционной службой и органами внутренних дел провели в ряде городов Казахстана масштабную спецоперацию по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением нефти и нефтепродуктов в западном регионе страны.

Первоначально по делу были арестованы 12 человек, в числе которых был предполагаемый лидер преступной группировки «Четыре брата» Еркин Избасар. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области. 21 декабря был арестован бывший заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Рахат Аханов. Следствие подозревает его в участии в организованной преступной группе с использованием своего служебного положения, а также по статье 197, часть 4, пункт 1 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные преступной группой».

Ранее Комитет национальной безопасности Республики Казахстан обнародовал кадры самоизбиения в следственном изоляторе арестованного Еркина Избасара.

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