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10:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб на пожаре в Белокалитвинском районе

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из домов на улице Логовой в Белой Калитве поступило к пожарным 6 ноября в 9.24.

Пожар, площадь которого составила 40 кв. метров, тушили девять человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 9.30. На месте происшествия обнаружен один погибший.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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