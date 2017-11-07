Один человек погиб на пожаре в Белокалитвинском районе

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из домов на улице Логовой в Белой Калитве поступило к пожарным 6 ноября в 9.24.

Пожар, площадь которого составила 40 кв. метров, тушили девять человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 9.30. На месте происшествия обнаружен один погибший.