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10:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео с перевернувшимся в центре Казани внедорожником

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Появилось видео ДТП, которое произошло накануне в центре Казани, сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, возле ТЦ «Кольцо» столкнулись «Опель Астра» и «Джип». От удара внедорожник перевернулся. В результате ДТП пострадал один человек.

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