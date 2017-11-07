Появилось видео с перевернувшимся в центре Казани внедорожником
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Появилось видео ДТП, которое произошло накануне в центре Казани, сообщают пользователи социальных сетей.
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(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Появилось видео ДТП, которое произошло накануне в центре Казани, сообщают пользователи социальных сетей.
Напомним, возле ТЦ «Кольцо» столкнулись «Опель Астра» и «Джип». От удара внедорожник перевернулся. В результате ДТП пострадал один человек.