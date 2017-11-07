На Кубани полиция проверит семейный конфликт в автобусе

Источник: ЮГА.ру

В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте между пассажирами автобуса, ехавшего по трассе М4 «Дон».

«По предварительным данным на автостанции Кореновска, между бывшими супругами произошла бытовая ссора. В настоящее время автобус находится на посту ДПС “Кущевский”», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.