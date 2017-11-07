На Кубани полиция проверит семейный конфликт в автобусе
В Кореновске 6 ноября в рейсовом автобусе поссорились бывшие муж и жена.
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В Кореновске 6 ноября в рейсовом автобусе поссорились бывшие муж и жена.
В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте между пассажирами автобуса, ехавшего по трассе М4 «Дон».
«По предварительным данным на автостанции Кореновска, между бывшими супругами произошла бытовая ссора. В настоящее время автобус находится на посту ДПС “Кущевский”», — сообщает
Полицейские проводят проверку, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.