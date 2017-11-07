В Воронеже около АЗС на рассвете полыхала постройка
Тушили её шесть человек с использованием двух единиц техники.
Тушили её шесть человек с использованием двух единиц техники.
В 6:25 утра вторника, 7 ноября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре около дома № 99а по улице Хользунова в Воронеже. По этому адресу находится автозаправочная станция.
На место тушения отправились шесть спасателей и две автомашины.
«Огонь повредил надворную постройку, — отметили в МВД. — Пострадавших, по оперативным данным, нет».
Теперь предстоит установить причину возникновения пожара.