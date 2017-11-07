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09:27 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже около АЗС на рассвете полыхала постройка

Тушили её шесть человек с использованием двух единиц техники.

Источник: Новости Воронежа

В 6:25 утра вторника, 7 ноября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре около дома № 99а по улице Хользунова в Воронеже. По этому адресу находится автозаправочная станция.
На место тушения отправились шесть спасателей и две автомашины.

«Огонь повредил надворную постройку, — отметили в МВД. — Пострадавших, по оперативным данным, нет».

Теперь предстоит установить причину возникновения пожара.

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