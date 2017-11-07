В Воронеже около АЗС на рассвете полыхала постройка

В 6:25 утра вторника, 7 ноября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре около дома № 99а по улице Хользунова в Воронеже. По этому адресу находится автозаправочная станция.

На место тушения отправились шесть спасателей и две автомашины.