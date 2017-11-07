В Кишиневе арендатор смертельно ранил ножом хозяина квартиры
Полиция расследует убийство, произошедшее прошлой ночью в одной из квартир по столичной улице Георге Асаки. Ее хозяина смертельно ранил ножом арендатор.
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Полиция расследует убийство, произошедшее прошлой ночью в одной из квартир по столичной улице Георге Асаки. Ее хозяина смертельно ранил ножом арендатор.
По данным следствия, нападение стало следствием возникшего конфликта. Съемщик нанес 38-летнему хозяину квартиры несколько ударов. Его задержали.