Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
В Киеве устроили массовую драку
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
В Киеве назвали «невиданным» запрет Польши на въезд радикалов
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12100 лет Октябрьской революции
08:41 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе арендатор смертельно ранил ножом хозяина квартиры

Полиция расследует убийство, произошедшее прошлой ночью в одной из квартир по столичной улице Георге Асаки. Ее хозяина смертельно ранил ножом арендатор.

Источник: Publika.md

По данным следствия, нападение стало следствием возникшего конфликта. Съемщик нанес 38-летнему хозяину квартиры несколько ударов. Его задержали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Политологи констатировали резкий рост числа протестов в России
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Опрос: почти половина россиян довольна работой полиции
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь