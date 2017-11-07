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08:49 (мск), источник: Вести Иркутск

Минздрав озвучил результаты проверки по факту смерти акушера-гинеколога в Ангарске

Оксана Кивлева скончалась у себя дома после ночного дежурства. По неофициальным сообщениям, оно продолжалось не 24 часа, а гораздо больше. Однако в Ангарском перинатальном центре, где работала врач, эту информацию опровергли.

Перед дежурством женщина, как и положено, отдыхала двое суток. Кроме того, как рассказала главврач роддома, в августе и сентябре медик прошла диспансеризацию и по состоянию здоровья была допущена к ночным дежурствам.

— Работа, дежурства, большие нагрузки, которые вообще есть в этой специальности у докторов. Произошла внезапная гибель человека, которая связана с его состоянием здоровья. Никаких нарушений в отношение режима работы, рабочего времени здесь нет, — говорит заместитель министра здравоохранения Иркутской области Ирина Голенецкая.

Елена Голенецкая рассказала и про смерть младенца в Ангарском перинатальном центре, которая вызвала акции протеста местных жителей. В октябре в роддом обратилась беременная женщина с болями в животе. Она выжила, а вот ребенка спасти не удалось. Следком начал проверку. В Минздраве также продолжается служебное расследование ЧП. Причины смерти станут известны по результатам судебной экспертизы.

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