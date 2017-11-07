Минздрав озвучил результаты проверки по факту смерти акушера-гинеколога в Ангарске

Перед дежурством женщина, как и положено, отдыхала двое суток. Кроме того, как рассказала главврач роддома, в августе и сентябре медик прошла диспансеризацию и по состоянию здоровья была допущена к ночным дежурствам.

— Работа, дежурства, большие нагрузки, которые вообще есть в этой специальности у докторов. Произошла внезапная гибель человека, которая связана с его состоянием здоровья. Никаких нарушений в отношение режима работы, рабочего времени здесь нет, — говорит заместитель министра здравоохранения Иркутской области Ирина Голенецкая.