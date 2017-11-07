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09:46 (мск), источник: Apiural.ru

Свердловские полицейские задержали психически больного гражданина, подозреваемого в жестоком двойном убийстве

Расследование находится на контроле у руководства полиции и СК Среднего Урала.

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сотрудники полиции города Березовский Свердловской области «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства в посёлке Кедровка женщины-продавца продуктового магазина 1960 года рождения и женщины 1963 года рождения, возможно ставшей невольным очевидцем трагедии.

Жуткая резня произошла 4 ноября около полудня на улице Привокзальной. Тело первой погибшей было обнаружено с множественными резаными ранами в торговой точке, а второй с аналогичными травмами — в восьми метрах от нее.

«Подозреваемым оказался неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид 2 второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении», — рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его сведениям, прохожие попытались скрутить на улице вооруженного ножом злоумышленника, но сделать это удалось наряду ГИБДД на служебной машине «Лада Гранта» с бортовым номером 140, который в этот момент патрулировал вверенную территорию и проезжал мимо.

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«Инспектор ДПС капитан полиции Александр Иванов и его коллега старший сержант полиции Андрей Бархатов оперативно вмешались и задержали неадекватного гражданина, надев на него наручники. Но, по предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда следственно-оперативной группы полиции, а также бригады скорой помощи. В настоящее время сыщики угрозыска совместно с нашими партнерами из регионального СК анализируют изъятую из торговой точки видеозапись, опрашивают жителей поселка на предмет установления свидетелей, более подробных и точных обстоятельств случившегося ЧП, а также причин трагедии», — отметил полковник Горелых.

Как сообщила пресс-служба областного Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК Российской Федерации — убийство двух лиц. На месте происшествия работают специалисты территориального и областного СК, следователи-криминалисты. Сотрудники полиции приняли все необходимы меры для предотвращения других не менее тяжких преступлений со стороны нападавшего.

«Органы внутренних дел уже опросили мать подозреваемого, с которой в последние дни он жил на даче. Женщина поведала, что ее сын сегодня с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила его увезти в больницу. Но родные обезопасить себя и окружающих не успели. Не трудно предположить, сколько бед мог натворить еще вооруженный больной человек, не окажись на месте происшествия наряда полиции. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин дал указание кадровой службе подготовить необходимые документы на представление инспекторов ДПС Александра Иванова и Андрея Бархатова за задержание опасного преступника к ведомственным наградам», — рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Расследование резонансного двойного убийства находится на контроле у руководства полиции и СК Среднего Урала.

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