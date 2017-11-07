Свердловские полицейские задержали психически больного гражданина, подозреваемого в жестоком двойном убийстве
Расследование находится на контроле у руководства полиции и СК Среднего Урала.
Расследование находится на контроле у руководства полиции и СК Среднего Урала.
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сотрудники полиции города Березовский Свердловской области «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства в посёлке Кедровка
Жуткая резня произошла 4 ноября около полудня на улице Привокзальной. Тело первой погибшей было обнаружено с множественными резаными ранами в торговой точке, а второй с аналогичными травмами — в восьми метрах от нее.
«Подозреваемым оказался неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид 2 второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении», — рассказал
По его сведениям, прохожие попытались скрутить на улице вооруженного ножом злоумышленника, но сделать это удалось наряду ГИБДД на служебной машине «Лада Гранта» с бортовым номером 140, который в этот момент патрулировал вверенную территорию и проезжал мимо.
«Инспектор ДПС капитан полиции Александр Иванов и его коллега старший сержант полиции Андрей Бархатов оперативно вмешались и задержали неадекватного гражданина, надев на него наручники. Но, по предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда
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«Органы внутренних дел уже опросили мать подозреваемого, с которой в последние дни он жил на даче. Женщина поведала, что ее сын сегодня с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила его увезти в больницу. Но родные обезопасить себя и окружающих не успели. Не трудно предположить, сколько бед мог натворить еще вооруженный больной человек, не окажись на месте происшествия наряда полиции. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области
Расследование резонансного двойного убийства находится на контроле у руководства полиции и СК Среднего Урала.