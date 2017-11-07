В Брединском районе перевернулся автобус с пассажирами

На обледенелой трассе водитель не справился с управлением: машину занесло в кювет. На место происшествия выехали три бригады скорой помощи.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 8 пассажиров, из них 6 человек с различными травмами доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.