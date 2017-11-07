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09:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Брединском районе перевернулся автобус с пассажирами

В Брединском районе перевернулся пассажирский автобус. ДТП произошло на автодороге «Черноречье — Бреды», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На обледенелой трассе водитель не справился с управлением: машину занесло в кювет. На место происшествия выехали три бригады скорой помощи.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 8 пассажиров, из них 6 человек с различными травмами доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

По факту аварии проводится расследование.

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