В Калининграде ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медпомощи

Женщина вышла из дома по ул. Камская, 20 в воскресенье, 5 ноября, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.

На вид Людмиле 60−65 лет, рост 160 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза серые. Она была одета в чёрные брюки, чёрные сапоги, сверху был предположительно чёрный плащ.

Волонтёрам необходима помощь в распространении ориентировки, опросе граждан и работников магазинов в районе ул. Камская. Телефон для связи: +79114864454 Александр (координатор).