Безработный самарец ограбил мать, отобрав у неё ноутбук

В полицию Самары обратилась 64-летняя местная жительница заявив, что её 29-летний сын, в квартире жилого дома в мкр Крутые Ключи вечером отобрал у неё ноутбук, после чего убежал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Участковые уполномоченные полиции установили круг общения молодого человека, места его возможного появления. В ходе отработки территории района сотрудники полиции на одной из улиц заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. В руках он держал ноутбук. Полицейские задержали мужчину. При проверке оказалось, персональный компьютер, который нёс мужчина, действительно принадлежит 64-летней потерпевшей.