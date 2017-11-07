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09:23 (мск), источник: АиФ Самара

Безработный самарец ограбил мать, отобрав у неё ноутбук

Мужчина задержан полицией.

В полицию Самары обратилась 64-летняя местная жительница заявив, что её 29-летний сын, в квартире жилого дома в мкр Крутые Ключи вечером отобрал у неё ноутбук, после чего убежал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Участковые уполномоченные полиции установили круг общения молодого человека, места его возможного появления. В ходе отработки территории района сотрудники полиции на одной из улиц заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. В руках он держал ноутбук. Полицейские задержали мужчину. При проверке оказалось, персональный компьютер, который нёс мужчина, действительно принадлежит 64-летней потерпевшей.

По статье «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, задержанный нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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