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11:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мошенник похитил у жительницы Казани 210 тысяч рублей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Казани 52-летняя местная жительница лишилась 210 тысяч рублей, пытаясь приобрести автомобиль в Интернете, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В Бугульминском районе в отдел полиции поступило заявление о мошенничестве. Заявитель рассказала, что на одном из Интернет-сайтов она увидела объявление жителя Бугульмы о продаже «Мазды» и связалась с продавцом.

После беседы мужчина предложил покупательнице перечислить предоплату ему на карту. После того как женщина перечислила ему 21 тысяч рублей мошенник пропал.

Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Тульской области. Устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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