Мошенник похитил у жительницы Казани 210 тысяч рублей

В Бугульминском районе в отдел полиции поступило заявление о мошенничестве. Заявитель рассказала, что на одном из Интернет-сайтов она увидела объявление жителя Бугульмы о продаже «Мазды» и связалась с продавцом.

После беседы мужчина предложил покупательнице перечислить предоплату ему на карту. После того как женщина перечислила ему 21 тысяч рублей мошенник пропал.

Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Тульской области. Устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.