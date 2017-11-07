Мошенник похитил у жительницы Казани 210 тысяч рублей
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Казани 52-летняя местная жительница лишилась 210 тысяч рублей, пытаясь приобрести автомобиль в Интернете, сообщает
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Казани 52-летняя местная жительница лишилась 210 тысяч рублей, пытаясь приобрести автомобиль в Интернете, сообщает
В Бугульминском районе в отдел полиции поступило заявление о мошенничестве. Заявитель рассказала, что на одном из
После беседы мужчина предложил покупательнице перечислить предоплату ему на карту. После того как женщина перечислила ему 21 тысяч рублей мошенник пропал.
Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Тульской области. Устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».