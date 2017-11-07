В ДТП в Пермском крае погибла 24-летняя жительница Нижнекамска
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Пермском крае в ДТП погибла 24-летняя жительница Нижнекамска, сообщили «Вести KAMAZа».
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Пермском крае в ДТП погибла 24-летняя жительница Нижнекамска, сообщили «Вести KAMAZа».
ДТП произошло на трассе Полазна — Чусовой. 29-летний водитель «Рено» потерял управление авто на скользкой дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Мерседес», который врезался в еще один фургон.
В результате аварии 24-летняя пассажирка «Рено» скончалась от полученных травм на месте. Водитель легковушки и водитель одного из фургонов госпитализированы.