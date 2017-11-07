В Казани задержали серийного поджигателя автомобилей

По версии следствия, преступления были совершены 20 и 28 октября. По словам мужчины, автомобили он поджигал, для того, чтобы скрыть следы кражи. В одном случае он украл из Daewoo Matiz телефон, который сдал в ломбард. В двух других случаях он похитил автоаккумуляторы. Одну из подожженных машин подозреваемый хотел угнать, однако, не смог ее завести, так как был пьян.