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11:10 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани задержали серийного поджигателя автомобилей

Полицейские задержали в Дербышках 32-летнего мужчину, который подозревается в поджоге трех автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, преступления были совершены 20 и 28 октября. По словам мужчины, автомобили он поджигал, для того, чтобы скрыть следы кражи. В одном случае он украл из Daewoo Matiz телефон, который сдал в ломбард. В двух других случаях он похитил автоаккумуляторы. Одну из подожженных машин подозреваемый хотел угнать, однако, не смог ее завести, так как был пьян.

Сумма ущерба, причинного хозяевам машин — 478 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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