В Петербурге у коллектора угнали машину

Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, накануне днем 30-летний директор по просроченной задолженности одной из коммерческих организаций оставил во дворах улицы Ушинского свой Jeep Grand Cherokee. Угонщики выбрали именно эту машину, несмотря на небезупречный экстерьер и присутствие других автомобилей на парковке. У иномарки 2014 года с левой стороны процарапаны крыло и двери, на корпусе имеется также вмятина.