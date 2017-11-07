В Петербурге у коллектора угнали машину
Специалист по выбиванию долгов стал жертвой угонщиков в Петербурге. В качестве бесплатного бонуса коллектор предоставил под завязку залитый бензином бак.
Специалист по выбиванию долгов стал жертвой угонщиков в Петербурге. В качестве бесплатного бонуса коллектор предоставил под завязку залитый бензином бак.
Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, накануне днем 30-летний директор по просроченной задолженности одной из коммерческих организаций оставил во дворах улицы Ушинского свой Jeep Grand Cherokee. Угонщики выбрали именно эту машину, несмотря на небезупречный экстерьер и присутствие других автомобилей на парковке. У иномарки 2014 года с левой стороны процарапаны крыло и двери, на корпусе имеется также вмятина.
Джип застрахован по каско, оборудован штатной сигнализацией. Дополнительных блокировок руля или коробки передач нет. Коллектор оценил потерю в 2 млн рублей.
Полиция Калининского района возбудила уголовное дело по статье 158 «Кража» и кроме прочих, рассматривает служебную версию угона. Преступники провели целую операцию по охоте за джипом. Внедорожник стоял напротив входа в офис охранной фирмы. На двери имеется видеоглазок. Преступники заклеили его непрозрачным скотчем. Видеозапись предыстории угона в охранной фирме не сохранилась, виодеоглазок работает в