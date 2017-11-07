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09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Драка на Трамвайном проспекте закончилась стрельбой

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ночь на понедельник 6 ноября у одного из домов по Трамвайному проспекту что-то не поделили, по предварительным данным, двое мужчин. И один оказался гораздо сильнее другого физически. Он избивал его, пока тот не упал без сознания, а потом еще и выстрелил в него.

Случайные свидетели вызвали «скорую» и полицию. Когда приехали правоохранители, преступника уже и след простыл. А медики на машине «Скорой помощи» отвезли пострадавшего в городскую больницу номер 26. Неизвестного мужчину в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей лица, закрытую травму живота, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и огнестрельное ранение левого плеча.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Федеральное агентство новостей.

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