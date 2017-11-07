Драка на Трамвайном проспекте закончилась стрельбой
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В ночь на понедельник 6 ноября у одного из домов по Трамвайному проспекту
Случайные свидетели вызвали «скорую» и полицию. Когда приехали правоохранители, преступника уже и след простыл. А медики на машине «Скорой помощи» отвезли пострадавшего в городскую больницу номер 26. Неизвестного мужчину в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей лица, закрытую травму живота, закрытую
В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Федеральное агентство новостей.