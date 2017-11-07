Драка на Трамвайном проспекте закончилась стрельбой

В ночь на понедельник 6 ноября у одного из домов по Трамвайному проспекту что-то не поделили, по предварительным данным, двое мужчин. И один оказался гораздо сильнее другого физически. Он избивал его, пока тот не упал без сознания, а потом еще и выстрелил в него.