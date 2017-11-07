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09:35 (мск), источник: Informburo.kz

Пострадавшая в Анталье казахстанка пришла в сознание

Тётя пострадавшей в Анталье казахстанки Меруерт Дугановой сообщила об улучшении состояния девушки.

Источник: Informburo.kz

«Она вчера пришла в сознание, повторной операции не требуется, искусственное дыхание отключили, сама дышит, кровотечение остановили. Так что это хорошо. Сейчас ни в коем случае перевозить в Казахстан нельзя. Она в реанимации ещё минимум 10 дней будет, перевозка ей сейчас повредит. Что касается помощи, то у нас всё есть», — прокомментировала состояние племянницы Гаухар Жаманкеева.

21-летнюю гражданку Казахстана Меруерт Дуганову сбили на пешеходном переходе в районе Коньяалты города Антальи 4 ноября. Девушка получила серьёзную травму головы и была доставлена в одну из частных клиник города, где ей была проведена экстренная операция. По имеющейся информации, пострадавшая девушка прибыла в Анталью около месяца назад по туристической визе навестить родственницу.

Ранее сообщалось о переговорах с судебными и надзорными органами Антальи, которые решают вопрос о виновности или невиновности водителя. Если его признают невиновным, то никто не заставит его возмещать ущерб. Тогда расходы на лечение могут возрасти до 30−40 тысяч долларов, добавила Гаухар Жаманкеева. Родственники пострадавшей надеются на объективное решение турецких правоохранителей и поддержку со стороны Казахстана.

Тем временем в Министерстве иностранных дел сообщили о том, что казахстанский консул в Антальи делает всё возможное в рамках своей компетенции, чтобы помочь пострадавшей Меруерт Дугановой.

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