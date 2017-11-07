В Орше при пожаре в доме погиб 34-летний мужчина

Сообщение о пожаре в доме по ул. Ф. Скорины в Орше поступило 6 ноября в 22.23. На месте пожара обнаружено тело 34-летнего мужчины. В результате происшествия в доме уничтожено имущество, повреждено потолочное перекрытие.