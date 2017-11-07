В железногорском молоке нашли кишечную палочку

В молочной продукции из Железногорска (Красноярский край) обнаружили бактерии плесени и кишечной палочки. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе Россельхознадзора, опасное молоко, кефир и сметану производил один из молочных цехов города. В ведомстве отказались уточнить название предприятия.

Во время проверки одного из заведений общепита в Железногорске специалисты обнаружили опасную продукцию, произведенную городским предприятием. В питьевом молоке, кефире и сметане специалисты нашли бактерии кишечной палочки и плесени.

Управление Россельхознадзора приостановило действие лицензии на производство данной продукции. Железногорское предприятие не сможет делать молоко, сметану и кефир до тех пор, пока лабораторные исследования не подтвердят их безопасность.