Среди российских журналистов, получивших ранения в Сирии, бывший корреспондент уральского телеканала

Об этом сообщается на сайте телеканала, передает корреспондент Накануне.RU.
«Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности», — говорится в сообщении.
По информации Минобороны РФ, при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами взорвался управляемый фугас. Пострадали журналисты и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Все они были доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказывается необходимая помощь.