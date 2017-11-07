Среди российских журналистов, получивших ранения в Сирии, бывший корреспондент уральского телеканала

Об этом сообщается на сайте телеканала, передает корреспондент Накануне.RU.

«Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности», — говорится в сообщении.