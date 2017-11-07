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09:51 (мск), источник: Nakanune.ru

Среди российских журналистов, получивших ранения в Сирии, бывший корреспондент уральского телеканала

Среди российских журналистов, получивших ранения в Сирии, бывший корреспондент «4 канала» Илья Ушенин. В настоящее время он работает на телеканале НТВ. Журналисты получили осколочные ранения, их жизни вне опасности.

Об этом сообщается на сайте телеканала, передает корреспондент Накануне.RU.

«Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами взорвался управляемый фугас. Пострадали журналисты и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Все они были доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказывается необходимая помощь.

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