В Уфе нетрезвого водителя «Форда» остановил цветочный павильон

Мужчина не справился с управлением и врезался в торговый павильон. В результате происшествия водитель получил травмы головы. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что при выяснении причин дорожной аварии было установлено, что водитель управлял машиной в состоянии опьянения. При проведении освидетельствования прибор «Алкотектор» показал 0, 730 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Правонарушителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в 30 тысяч рублей.