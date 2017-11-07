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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе нетрезвого водителя «Форда» остановил цветочный павильон

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе, напротив дома № 83/1 по улице Чернышевского, утром 4 ноября 27-летний водитель за рулем «Форда Фокуса» направлялся в сторону улицы М. Карима.

Мужчина не справился с управлением и врезался в торговый павильон. В результате происшествия водитель получил травмы головы. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что при выяснении причин дорожной аварии было установлено, что водитель управлял машиной в состоянии опьянения. При проведении освидетельствования прибор «Алкотектор» показал 0, 730 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Правонарушителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в 30 тысяч рублей.

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