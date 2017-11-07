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11:24 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани информация о захвате рейсового автобуса не подтвердилась

Ссора бывших супругов стала причиной задержки рейса «Краснодар-Ростов».

Краснодар. 7 нояб. — Новая Кубань. Инцидент произошел на федеральной трассе М4 «Дон».

По предварительным данным, во время движения автобуса, следовавшего из Краснодара в Ростов, бывшие супруги устроили скандал. Водитель транспорта разнял дебоширов и на автовокзале Кореновска высадил их. Однако одна из пассажирок, как пишут ростовские СМИ, оказалась очень впечатлительной. В телефонном разговоре с родственниками он сказала, что автобус захватили. Обеспокоенные родные девушки обратились в полицию. На посту ДПС «Кущевский» на границе с Ростовской областью автобус остановили. После досмотра сотрудники правоохранительных органов убедились, что никакого захвата заложников нет, автобус продолжил движение. В пункт назначения рейс прибыл с несколькочасовым опозданием.

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