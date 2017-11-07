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11:27 (мск), источник: Вести - Калининград

В центре Калининграда таксист сбил велосипедиста

Утром 7 ноября в Калининграде водитель такси сбил велосипедиста на пешеходном переходе.

Источник: Вести - Калининград

Как сообщили калининградским «Вестям» очевидцы, происшествия произошло на перекрёстке улиц Горького и Генерала Озерова.

Таксист не пропустил велосипедиста, ехавшего по зебре на зеленый свет. В результате наезда машина у велосипеда — «восьмёрка» на колесе, сам велосипедист получил ушиб.

Из-за ДТП на перекрестке началась собираться пробка.

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