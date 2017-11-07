В центре Калининграда таксист сбил велосипедиста

Как сообщили калининградским «Вестям» очевидцы, происшествия произошло на перекрёстке улиц Горького и Генерала Озерова.

Таксист не пропустил велосипедиста, ехавшего по зебре на зеленый свет. В результате наезда машина у велосипеда — «восьмёрка» на колесе, сам велосипедист получил ушиб.