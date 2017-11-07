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09:56 (мск), источник: НИА Самара

В районе аэропорта Курумоч самосвал уронил столб на железнодорожные пути


Железнодорожный путь был перекрыт из-за ЧП.

Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку по факту происшествия на железной дороге в районе аэропорта Курумоч. Водитель самосвала уронил столб прямо на рельсы.

— Инцидент произошел ночью 5 ноября. Водитель самосвала поехал с открытым кузовом через пути и задел контактные сети. В результате столб рухнул на рельсы, — рассказал 63.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Никитин.

По его словам, из-за происшествия железнодорожный путь был перекрыт до 23:45. Однако движение электричек, следующих по данному направлению, не останавливали. Их пустили в объезд.

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