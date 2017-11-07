В районе аэропорта Курумоч самосвал уронил столб на железнодорожные пути
Железнодорожный путь был перекрыт
Железнодорожный путь был перекрыт
Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку по факту происшествия на железной дороге в районе аэропорта Курумоч. Водитель самосвала уронил столб прямо на рельсы.
— Инцидент произошел ночью 5 ноября. Водитель самосвала поехал с открытым кузовом через пути и задел контактные сети. В результате столб рухнул на рельсы, — рассказал 63.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Никитин.
По его словам,