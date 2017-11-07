Интерпол задержал двоих граждан Молдовы, объявленных в международный розыск
Интерпол задержал двоих граждан Молдовы, объявленных в международный розыск.
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Интерпол задержал двоих граждан Молдовы, объявленных в международный розыск.
В Украине под стражу взяли 21-летнего мужчину, обвиняемого в совершении кражи.
В Сербии задержан 47-летнего мужчину, которого обвиняют в наркоторговле.
Оба будут экстрадированы на родину и предстанут перед судом.