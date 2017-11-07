Пожарные спасли ребенка и четырех взрослых из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге

По данным МЧС, пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Подгорной днем в воскресенье.

На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире пятиэтажного муниципального жилого дома, сообщает региональное ГУ МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями по автолестнице спасено 5 человек, из них 1 ребенок», — говорится в сообщении.