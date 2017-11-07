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09:59 (мск), источник: УралПолит.ру

Пожарные спасли ребенка и четырех взрослых из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники МЧС спасли пятерых человек во время пожара в пятиэтажном доме в Екатеринбурге.

По данным МЧС, пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Подгорной днем в воскресенье.

На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире пятиэтажного муниципального жилого дома, сообщает региональное ГУ МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями по автолестнице спасено 5 человек, из них 1 ребенок», — говорится в сообщении.

С огнем боролись 11 пожарных на трех единицах техники. Им потребовалось немногим более часа, чтобы ликвидировать возгорание.

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