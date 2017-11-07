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10:21 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пропал мальчик в синей ветровке

Сегодня в отделе полиции № 8 УМВД России по г. Омску было зарегистрировано заявление о пропаже мальчика 2004 года рождения.

Источник: 55.мвд.рф

Несовершеннолетний Илья Макаров сбежал из детского образовательного учреждения.

Пресс-служба УМВД России по г. Омску публикует приметы мальчика: на вид 13−15 лет, плотное телосложение, рост около 140 см. Светлые волосы.

На момент пропажи Илья был одет в синюю ветровку, коричневые спортивные брюки, серую толстовку с капюшоном и белую рубашку. На голове у мальчика была спортивная шапка с комбинированием красного и синего цветов.

Полиция просит тех, кто располагает сведениями о местонахождении Ильи Макарова, позвонить по тел.: 63−04−04 или 02.

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