Житель Ямала погиб, пройдя по тундре 18 километров после ссоры на рыбалке

Источник: РИА Новости

По данным следствия, 3 ноября двое жителей города Лабытнанги отправились на автомобиле на рыбалку, где между ними произошла ссора, причиной которой стала несогласованность в выборе места.

«Погибший, обидевшись на водителя автомобиля, ушел самостоятельно в город. Его приятель предпринял попытки самостоятельно разыскать 38-летнего мужчину, но безуспешно. Вернувшись в город, он сообщил о происшествии, но по результатам поиска тело погибшего без признаков криминальной смерти было обнаружено в лесотундровой зоне в 18 километрах от места рыбалки только 6 ноября», — отметили в ведомстве.