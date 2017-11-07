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10:14 (мск), источник: РИА Крым

Трое погибли в ДТП на дорогах Крыма за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. 6 ноября Крыму произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и шесть получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

На дороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь водитель автомобиля KIA Cerato не выбрал безопасную скорость движения и сбил человека, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб.

Также в этот день на этой же автомагистрали произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. В Бахчисарайском районе автомобиль Renault Premium наехал на 79-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне «зебры». В результате аварии пешеход скончался.

В Керчи на улице Блюхера автомобиль LADA Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz. В результате столкновения погиб 48-летний водитель LADA Granta.

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