Трое погибли в ДТП на дорогах Крыма за сутки

На дороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь водитель автомобиля KIA Cerato не выбрал безопасную скорость движения и сбил человека, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб.

Также в этот день на этой же автомагистрали произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. В Бахчисарайском районе автомобиль Renault Premium наехал на 79-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне «зебры». В результате аварии пешеход скончался.