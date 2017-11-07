Очевидец: Гололед стал причиной ДТП на старой и новой Приозерской трассе
Скользкая дорога стала причиной сразу нескольких дорожных аварий в Ленобласти. Массовая, по словам свидетелей, произошла утром 7 ноября.
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Скользкая дорога стала причиной сразу нескольких дорожных аварий в Ленобласти. Массовая, по словам свидетелей, произошла утром 7 ноября.
Больше пяти легковушек и грузовики столкнулись на Новоприозерском шоссе неподалеку от развязки с Сосново, утверждают участники портала «Мегаполис».
Сразу несколько автомобилистов добавляют: и на старой, и на новой Приозерской трассе гололедица. А вот перейти с летней резины на зимнюю пока догадались далеко не все автомобилисты.