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10:19 (мск), источник: Водитель Петербурга

Очевидец: Гололед стал причиной ДТП на старой и новой Приозерской трассе

Скользкая дорога стала причиной сразу нескольких дорожных аварий в Ленобласти. Массовая, по словам свидетелей, произошла утром 7 ноября.

Больше пяти легковушек и грузовики столкнулись на Новоприозерском шоссе неподалеку от развязки с Сосново, утверждают участники портала «Мегаполис».

Сразу несколько автомобилистов добавляют: и на старой, и на новой Приозерской трассе гололедица. А вот перейти с летней резины на зимнюю пока догадались далеко не все автомобилисты.

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