Очевидец: Гололед стал причиной ДТП на старой и новой Приозерской трассе

Больше пяти легковушек и грузовики столкнулись на Новоприозерском шоссе неподалеку от развязки с Сосново, утверждают участники портала «Мегаполис».

Сразу несколько автомобилистов добавляют: и на старой, и на новой Приозерской трассе гололедица. А вот перейти с летней резины на зимнюю пока догадались далеко не все автомобилисты.