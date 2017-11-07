Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
«Это было избиение машин»: как автомобили пережили войну
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: Волочкова выложила "свежее фото" из спальни
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
Как соцсети меняют медицину
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Теракт в Нью-Йорке
11:51 (мск), источник: РИАЦ

Волжанина будут судить за разбойные нападения на ломбард и почтовое отделение

На преступление его толкнуло непреодолимое желание перебраться в Москву на постоянное место жительства.

Первая попытка обчистить ломбард два года назад оказалась неудачной, но преступнику удалось скрыться. Весной этого года волжанин решил повторить попытку, но получил отпор, а затем был задержан полицией.

Объектом нападения он выбрал одно из почтовых отделений на территории Волжского. Вооружившись охотничьим карабином «Сайга 410К» с двумя магазинами, ножом и муляжом гранаты, облачившись в широкополую панаму камуфляжного цвета, медицинскую маску и солнцезащитные очки, разбойник ворвался в почтовое отделение и потребовал от двух девушек-продавцов выдачи денежных средств.

Для подтверждения своих преступных намерений нападавший произвел несколько выстрелов из карабина. После чего он перелез через заградительную стойку и открыв кассу, стал складывать обнаруженные банкноты в заранее приготовленный мешок. Однако в этот момент один из посетителей напал на него сзади и применил прием, ограничивающий его свободу передвижения, после чего похитителя заперли в подсобном помещении.

Не желая сдаваться властям, мужчина разбил окно подсобки и пытался скрыться. Однако был задержан и обезврежен сотрудником полиции, случайно проходившим мимо почтового отделения.

В ходе проведения расследования подозреваемый, в отношении которого была избрана мера пресечения — арест, признался, что посредством разбоя хотел выручить значительные денежные средства и переехать в Москву на постоянное место жительства.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Тракторозаводского района Волгограда. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В волгоградском онкодиспансере будут быстрее ставить диагнозы
Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на российские суды
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь