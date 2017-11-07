Волжанина будут судить за разбойные нападения на ломбард и почтовое отделение

Первая попытка обчистить ломбард два года назад оказалась неудачной, но преступнику удалось скрыться. Весной этого года волжанин решил повторить попытку, но получил отпор, а затем был задержан полицией.

Объектом нападения он выбрал одно из почтовых отделений на территории Волжского. Вооружившись охотничьим карабином «Сайга 410К» с двумя магазинами, ножом и муляжом гранаты, облачившись в широкополую панаму камуфляжного цвета, медицинскую маску и солнцезащитные очки, разбойник ворвался в почтовое отделение и потребовал от двух девушек-продавцов выдачи денежных средств.

Для подтверждения своих преступных намерений нападавший произвел несколько выстрелов из карабина. После чего он перелез через заградительную стойку и открыв кассу, стал складывать обнаруженные банкноты в заранее приготовленный мешок. Однако в этот момент один из посетителей напал на него сзади и применил прием, ограничивающий его свободу передвижения, после чего похитителя заперли в подсобном помещении.

Не желая сдаваться властям, мужчина разбил окно подсобки и пытался скрыться. Однако был задержан и обезврежен сотрудником полиции, случайно проходившим мимо почтового отделения.

В ходе проведения расследования подозреваемый, в отношении которого была избрана мера пресечения — арест, признался, что посредством разбоя хотел выручить значительные денежные средства и переехать в Москву на постоянное место жительства.