Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Mercedes для царя: на чем ездили до революции
МВД заявило о предотвращении у метро в Москве теракта с «КамАЗом»
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Теракт в Нью-Йорке
11:37 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Похитители автоколёс активизировались в Хабаровске

В ночь на 7 ноября комплектов шин лишились минимум четыре автолюбителя.

Сезонный всплеск хищений автоколёс отмечен в дальневосточной столице. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы городского УМВД Юлия Прокофьева, о кражах комплектов резины в ночь на 7 ноября в полицию заявили четыре хабаровских автовладельца.

 — Кражи произошли в нескольких районах Хабаровска, сотрудники уголовного розыска работают по каждому из случаев, — отметила Юлия Прокофьева. — Оперативники полиции в первую очередь будут исследовать записи с камер видеонаблюдения в местах, граничащих с районом преступлений. Полицейские рекомендуют гражданам усилить внимание к своим автомобилям и не давать ворам лёгкого пути для краж. Если нет возможности ставить машину на ночь в гараж или на охраняемую парковку, лучше будет припарковать её рядом с фонарём или в поле зрения камеры видеонаблюдения. Не забывайте про автосигнализацию — лучше, если она будет «нежной» и реагировать на толчки. — Если вы заметили, что неизвестные пытаются снять колёса с вашей или соседской машине, правильным поступком будет звонок в полицию, — продолжает Юлия Прокофьева. — Дежурный наряд обычно оказывается на месте происшествия за несколько минут, осенью прошлого года в аналогичных ситуациях преступников часто задерживали с поличным. Если злоумышленники успевали скрыться, то недалеко, их обычно находили в том же районе — если есть звонок с сообщением о краже, то полицейские вправе останавливать и проверять подозрительные автомобили. На место преступления полицию можно вызвать по номерам 02, единой службе спасения 112 и дежурной части города Хабаровска 8 (4212) 36−20−29 и 59−55−35.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 За летнюю резину на снегу будут штрафовать в Хабаровске
В Хабаровске победителей творческого конкурса определили спустя три года
Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на российские суды
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь