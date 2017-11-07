Похитители автоколёс активизировались в Хабаровске

— Кражи произошли в нескольких районах Хабаровска, сотрудники уголовного розыска работают по каждому из случаев, — отметила Юлия Прокофьева. — Оперативники полиции в первую очередь будут исследовать записи с камер видеонаблюдения в местах, граничащих с районом преступлений. Полицейские рекомендуют гражданам усилить внимание к своим автомобилям и не давать ворам лёгкого пути для краж. Если нет возможности ставить машину на ночь в гараж или на охраняемую парковку, лучше будет припарковать её рядом с фонарём или в поле зрения камеры видеонаблюдения. Не забывайте про автосигнализацию — лучше, если она будет «нежной» и реагировать на толчки. — Если вы заметили, что неизвестные пытаются снять колёса с вашей или соседской машине, правильным поступком будет звонок в полицию, — продолжает Юлия Прокофьева. — Дежурный наряд обычно оказывается на месте происшествия за несколько минут, осенью прошлого года в аналогичных ситуациях преступников часто задерживали с поличным. Если злоумышленники успевали скрыться, то недалеко, их обычно находили в том же районе — если есть звонок с сообщением о краже, то полицейские вправе останавливать и проверять подозрительные автомобили. На место преступления полицию можно вызвать по номерам 02, единой службе спасения 112 и дежурной части города Хабаровска 8 (4212) 36−20−29 и 59−55−35.