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11:11 (мск), источник: Газета.Ру

Поклонники Гнойного назвали причину избиения рэпера

Рэпер Гнойный вышел на концерт в Петербурге в маске — после избиения неизвестными хулиганами артист не стал отменять мероприятие или обращаться к медикам, а ущерб от нападения оценил в 65 тысяч рублей.

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Рэпер Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов, также выступает под псевдонимом Слава КПСС) не стал отменять концерт в Петербурге после нападения и вышел на сцену концертного зала «Аврора» в маске. Нападение произошло около шести часов вечера в воскресенье, 6 ноября, в Выборгском районе города, сообщает «Фонтанка».

Музыкант вышел из гостиницы «Санкт-Петербург», чтобы перейти в зал, расположенный в том же здании на Пироговской набережной. Нападавшие оттеснили от артиста его сопровождающих и начали наносить удары.

«Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи, — заявил «5 каналу» менеджер музыканта Андрей Замай (Хан Замай).

Он добавил, что эта акция была «покушением на свободу слова», ее организовали люди, «заряженные идеей», которые били они «профессионально».

Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи, добавляет портал «78.ru». Информацию о нападении подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Кроме того, Вячеслав Машнов написал заявление, в котором попросил привлечь к ответственности неизвестных, ударивших его по лицу и порвавших пуховик, пишет «Фонтанка». Ущерб от нападения он оценил в 65 тысяч рублей.

На сцену «Авроры» Гнойный вышел через два часа после нападения — в маске, закрывающей разбитый нос, — и сказал зрителям, что настал день, когда его избили за песни (певец выразился немного крепче — «Газета.Ru»).

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Рэпер Гнойный, также известный как Вячеслав Машнов, Соня Мармеладова и Слава КПСС (а также еще под несколькими псевдонимами) — один из самых успешных хип-хоп артистов России. У него два студийных альбома, он много раз участвовал в баттлах, но самым известным стал выигранный им баттл против Оксимирона (Мирон Oxxxymiron Федоров), состоявшийся в начале августа, видеозапись которого собрала около 27 миллионов просмотров на сервисе YouTube.

Противник Гнойного, впрочем, отреагировал на поражение философски — в октябре Оксимирон провел баттл уже на международном уровне в Лос-Анджелесе он сразился с одним из королей жанра Дизастером (Dizaster). И хотя этот бой не судился, по общему мнению, выиграл его именно Оксимирон, что вывело его на новый уровень мастерства.

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Для Гнойного эта победа стала, пожалуй, более знаковой, он стал известен далеко за пределами рэп-сообщества. Баттл обсуждали даже политики и высшие чиновники — например, вице-премьер Ольга Голодец призвала лингвистов не игнорировать формирование «другого» русского языка в рамках рэп-баттлов. Правда, заявила она это в рамках совета по русскому языку, обратив внимание на то, что формируется новый язык, который понятен молодежи.

В сентябре Гнойный (вместе с Ханом Замаем) в программе бывшего министра культуры России (и нынешнего советника президента по международному культурному сотрудничеству) Михаила Швыдкого на телеканале «Культура» обсуждали хип-хоп и его влияние на молодежь России. В этом сезоне Гнойный пришел на телевидение как член жюри вокального шоу «Успех» на канале СТС.

Противники, впрочем, тоже нашлись.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что такая «музыка помоек» не к лицу Санкт-Петербургу и сказал, что Оксимирона и Гнойного «стоило бы расстрелять». Но позже Милонов попросил воспринимать фразу про расстрел как «гротеск».

Депутат уже отреагировал на воскресное происшествие в Петербурге. Он написал у себя в твиттере, что это происшествие — не «их работа», и добавил, что в Петербурге «музыкантов нельзя бить, даже рэперов».

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В конце октября Гнойный выпустил альбом «Солнце мёртвых» — первую сольную студийную работу («Чай вдвоём» был записан совместно с Aux), которая была встречена чрезвычайно негативно как критиками (которые называли пластинку «неинтересной и проходной»), так и фанатами. Кстати, некоторые любители рэпа, считают, что артиста избили именно из-за песен с этого альбома.

Роберт Шульгин

Гнойный пострадал от нападения перед выступлением в Петербурге
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11:12 (мск)© Ньюстюб
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