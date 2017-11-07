Петербургская школьница вызволена из турецкого плена
Пятнадцатилетнюю российскую школьницу спасли из семейного заточения в Турции. Против отца пленницы возбуждено уголовное дело, от суицидальных мыслей ее будет спасать группа психологов.
Пятнадцатилетнюю российскую школьницу спасли из семейного заточения в Турции. Против отца пленницы возбуждено уголовное дело, от суицидальных мыслей ее будет спасать группа психологов.
Как сообщили в Следственном комитете 7 ноября, сегодня из Турции доставлена петербургская школьница, которую насильно удерживал отец. Она полетела для оформления документов на опекунство бабушки, мужчина аннулировал обратный билет дочери и, по ее словам, применял физическое насилие.
«В ближайшее время с участием психолога и педагогов потерпевшая будет допрошена, следователи выяснят обстоятельства ее выезда в Турцию, условия проживания, отношения в семье и школе, круг общения, также будет исследована переписка в социальных сетях», — уточнили в СКР.
Поводом для расследования стали сообщения школьницы о возможном уходе из жизни в связи с невыносимостью турецкой жизни. Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до покушения на самоубийство».