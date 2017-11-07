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11:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Лихач разбил такси на глазах у хабаровских автоинспекторов

Мужчина пытался скрыться с места аварии.

Источник: Губерния онлайн

Поздно вечером в субботу в Краснофлотском районе Хабаровска нетрезвый водитель «Тойоты Кариб» на глазах у автоинспекторов врезался в такси и попытался скрыться с места ДТП, сообщает портал «Губерния».

Лихач ехал по улице Руднева со стороны Тихоокеанской. Столкновение произошло у остановки «Поселок Победа»: автолюбитель выехал на полосу встречного движения, по которой в это время ехало такси «Тойота Витц». В салоне «Витца» пострадал пассажир — 32-летнего мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

После аварии шофер «Кариба» останавливаться не стал. Автоинспекторы задержали нарушителя на улице Победы; свою вину он признавать отказывался. По словам мужчины, который ехал в «Карибе» пассажиром, ДТП спровоцировал таксист: якобы именно он выехал на встречную полосу. Впрочем, следы на асфальте говорили об обратном.

Иномарка нарушителю не принадлежит, а водительских прав мужчина никогда не получал. «Кариб» оказался на спецстоянке, а пьяный нарушитель — в спецприемнике.

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