55-летний мужчина погиб под колесами Nissan на «зебре» в Иркутске

55-летний мужчина погиб под колесами Nissan на пешеходном переходе на объездной дороге в Ново-Ленино в Иркутске накануне, 6 ноября, около 20.00. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

В результате аварии мужчина скончался на месте. Также установлено, что водитель иномарки был трезвым.