55-летний мужчина погиб под колесами Nissan на «зебре» в Иркутске
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
55-летний мужчина погиб под колесами Nissan на пешеходном переходе на объездной дороге в
В результате аварии мужчина скончался на месте. Также установлено, что водитель иномарки был трезвым.
Напомним, что 42-летний водитель автомобиля Shacman насмерть сбил женщину пешехода, которая переходила дорогу по «зебре» 4 ноября. Следуя по объездной дороге микрорайона