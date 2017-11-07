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11:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

55-летний мужчина погиб под колесами Nissan на «зебре» в Иркутске

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

55-летний мужчина погиб под колесами Nissan на пешеходном переходе на объездной дороге в Ново-Ленино в Иркутске накануне, 6 ноября, около 20.00. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

В результате аварии мужчина скончался на месте. Также установлено, что водитель иномарки был трезвым.

Напомним, что 42-летний водитель автомобиля Shacman насмерть сбил женщину пешехода, которая переходила дорогу по «зебре» 4 ноября. Следуя по объездной дороге микрорайона Ново-Ленино, со стороны переулка 18-ый Советский, в направлении улицы Трактовая водитель самосвала не успел затормозить и наехал на пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В настоящее время личность погибшей устанавливается.

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