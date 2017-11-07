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11:17 (мск), источник: Восток Медиа

Жителю Хабаровского края вынесли приговор за 494 выращенных куста конопли

Злоумышленник нашёл всход у себя на участке и занялся его разведением.

В Комсомольске-на-Амуре жителя пригорода осудили за выращивание конопли в особо крупном размере. У мужчины нашли также марихуану, которую он изготовил сам. За свои преступления наркозависимый злоумышленник отделался испытательным сроком.

Приговор 53-летнему жителю посёлка Молодёжного вынес Комсомольский районный суд. Мужчина на своём приусадебном участке обнаружил всходы конопли, и начал её культивировать: поливал почву, удалял сорняки — то есть создавал для растения благоприятные условия. В конце августа 2017 года сотрудники полиции обнаружили 494 куста конопли и изъяли их. Кроме того, выяснилось, что с июня по август мужчина сам изготовил из растения марихуану, а один куст повесил сушиться на дверь в хозяйственной постройке. Правоохранители забрали у злоумышленника 71,72 грамма наркотического вещества и 85,93 грамма сушёной массы.

На жителя Комсомольского района завели уголовное дело за незаконное хранение марихуаны, а также выращивание наркосодержащего растения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, свою вину злоумышленник признал в полном объёме, дело решили рассмотреть в особом порядке. В итоге суд приговорил жителя посёлка к трём с половиной годам лишения свободы условно. Ему назначили испытательный срок — три года.

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