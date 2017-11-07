Жителю Хабаровского края вынесли приговор за 494 выращенных куста конопли
Злоумышленник нашёл всход у себя на участке и занялся его разведением.
Злоумышленник нашёл всход у себя на участке и занялся его разведением.
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Приговор 53-летнему жителю посёлка Молодёжного вынес Комсомольский районный суд. Мужчина на своём приусадебном участке обнаружил всходы конопли, и начал её культивировать: поливал почву, удалял сорняки — то есть создавал для растения благоприятные условия. В конце августа 2017 года сотрудники полиции обнаружили 494 куста конопли и изъяли их. Кроме того, выяснилось, что с июня по август мужчина сам изготовил из растения марихуану, а один куст повесил сушиться на дверь в хозяйственной постройке. Правоохранители забрали у злоумышленника 71,72 грамма наркотического вещества и 85,93 грамма сушёной массы.
На жителя Комсомольского района завели уголовное дело за незаконное хранение марихуаны, а также выращивание наркосодержащего растения. Как сообщает