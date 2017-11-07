Жителю Хабаровского края вынесли приговор за 494 выращенных куста конопли

В Комсомольске-на-Амуре жителя пригорода осудили за выращивание конопли в особо крупном размере. У мужчины нашли также марихуану, которую он изготовил сам. За свои преступления наркозависимый злоумышленник отделался испытательным сроком.

Приговор 53-летнему жителю посёлка Молодёжного вынес Комсомольский районный суд. Мужчина на своём приусадебном участке обнаружил всходы конопли, и начал её культивировать: поливал почву, удалял сорняки — то есть создавал для растения благоприятные условия. В конце августа 2017 года сотрудники полиции обнаружили 494 куста конопли и изъяли их. Кроме того, выяснилось, что с июня по август мужчина сам изготовил из растения марихуану, а один куст повесил сушиться на дверь в хозяйственной постройке. Правоохранители забрали у злоумышленника 71,72 грамма наркотического вещества и 85,93 грамма сушёной массы.