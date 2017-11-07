Последствия стихии в Иркутской области устранены вовремя

Эти объекты мощностью 0,4−10 кВ находятся в зоне ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго». На линиях с числом абонентов от 1 тыс. и выше время восстановления в среднем заняло 2−3 часа, на остальных, в основном, не превысило нормативных значений. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Всего в аварийных работах ОГУЭП «Облкоммунэнерго» было задействовано десять бригад в составе 30 человек и десять единиц техники. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В выходные дни населённые пункты нескольких районов пострадали от ветра, его скорость достигала 20−25 м/сек. В Тайшетском районе были аварийно отключены ВЛ-10кВ. Несколько часов 4 ноября без электроснабжения оставались жители Тайшета, 5 ноября не было электроэнергии в посёлках Сереброво, Полинчет, селах Талая, Короленко, деревнях Шевченко, Синякино, Коновалова, Кондратьево, Парижской коммуны.

Отключения электроснабжения из-за погодных условий провели в посёлках Янгель и Дальний Нижнеилимского района. Ряд отключений произошел в Алзамае Нижнеудинского района, в Усть-Илимском, Усть-Кутском районах.