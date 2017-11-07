Последствия стихии в Иркутской области устранены вовремя
Двенадцать аварийных отключений на линиях электропередач произошло
Двенадцать аварийных отключений на линиях электропередач произошло
Эти объекты мощностью 0,4−10 кВ находятся в зоне ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго». На линиях с числом абонентов от 1 тыс. и выше время восстановления в среднем заняло 2−3 часа, на остальных, в основном, не превысило нормативных значений. Об этом 7 ноября сообщает
Всего в аварийных работах ОГУЭП «Облкоммунэнерго» было задействовано десять бригад в составе 30 человек и десять единиц техники. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
В выходные дни населённые пункты нескольких районов пострадали от ветра, его скорость достигала 20−25 м/сек. В Тайшетском районе были аварийно отключены ВЛ-10кВ. Несколько часов 4 ноября без электроснабжения оставались жители Тайшета, 5 ноября не было электроэнергии в посёлках Сереброво, Полинчет, селах Талая, Короленко, деревнях Шевченко, Синякино, Коновалова, Кондратьево, Парижской коммуны.
Отключения электроснабжения
Последствия стихии устранены. На восстановлении подачи электроэнергии работали специалисты подразделений ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и ОАО «Иркутская электросетевая компания».