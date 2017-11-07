Вышел из дома и исчез: в Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик

«За Максимом зашел мальчик из соседнего двора, летом они вместе гуляли на площадке. Кто этот мальчик, мы не знаем, где живёт — не знаем. Сегодня мама ходила в школу, спрашивала всех про того мальчика, но никто его не знает. Сделали распечатку звонков Максима, никаких звонков никому, кроме родителей, он не делал. Мы написали заявление в полицию, искали брата всю ночь, пока никакой информации нет. Раньше Максим из дома никогда не уходил», — сообщила сестра пропавшего Виктория Жемчугова.