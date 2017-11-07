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11:19 (мск), источник: ЕАН

Вышел из дома и исчез: в Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик

В столице Урала бесследно исчез 10-летний школьник Максим Тушканов.

Как рассказали его родственники, мальчик вышел из дома на Блюхера, 14 на прогулку и пропал.

«За Максимом зашел мальчик из соседнего двора, летом они вместе гуляли на площадке. Кто этот мальчик, мы не знаем, где живёт — не знаем. Сегодня мама ходила в школу, спрашивала всех про того мальчика, но никто его не знает. Сделали распечатку звонков Максима, никаких звонков никому, кроме родителей, он не делал. Мы написали заявление в полицию, искали брата всю ночь, пока никакой информации нет. Раньше Максим из дома никогда не уходил», — сообщила сестра пропавшего Виктория Жемчугова.

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Приметы Максима: короткая стрижка, тёмно-карие глаза, рост 150 см. Был одет в тёмно-синюю куртку, в чёрные болоньевые штаны, тёмно-красную шапку, черные вязаные перчатки. Родственники мальчика просят тех, кто что-либо знает о его местонахождении, сообщать по телефону 8−953−383−26−94.

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