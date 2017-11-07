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11:12 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем парень похитил у пенсионерки банку от кофе, в которой были 60 тысяч рублей

Молодой человек угрожал пожилой женщине ножом.

Источник: Новости Воронежа

В полицию недавно обратилась пенсионерка из поселка Подлесный Верхнехавского района. 76-летняя женщина заявила о разбойном нападении.

Оказалось, что вечером 29 октября женщина ходила в магазин за продуктами. Там молодой человек заметил, что у пенсионерки есть деньги. Он проследил за ней до дома, пробрался в комнату, схватил со стола нож и стал угрожать хозяйке.

«Злоумышленник взял со стола банку из-под кофе, в которой оказались сбережения пенсионерки в размере 60 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — С похищенными деньгами он скрылся».

Женщина запомнила приметы подозреваемого, а стражи порядка нашли в доме следы обуви преступника. По ним удалось вычислить и задержать подозреваемого. Это оказался 19-летний парень из Новоусманского района.

К тому моменту часть похищенных денег он успел потратить на одежду и мобильный телефон. За разбой парню грозит до 12 лет колонии.

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