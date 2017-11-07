Под Воронежем парень похитил у пенсионерки банку от кофе, в которой были 60 тысяч рублей
Молодой человек угрожал пожилой женщине ножом.
Молодой человек угрожал пожилой женщине ножом.
В полицию недавно обратилась пенсионерка из поселка Подлесный Верхнехавского района. 76-летняя женщина заявила о разбойном нападении.
Оказалось, что вечером 29 октября женщина ходила в магазин за продуктами. Там молодой человек заметил, что у пенсионерки есть деньги. Он проследил за ней до дома, пробрался в комнату, схватил со стола нож и стал угрожать хозяйке.
«Злоумышленник взял со стола банку
Женщина запомнила приметы подозреваемого, а стражи порядка нашли в доме следы обуви преступника. По ним удалось вычислить и задержать подозреваемого. Это оказался 19-летний парень из Новоусманского района.
К тому моменту часть похищенных денег он успел потратить на одежду и мобильный телефон. За разбой парню грозит до 12 лет колонии.