Четыре человека задержаны в Прикамье по подозрению в продаже «синтетики»
Пермь. 7 ноября.
Пермь. 7 ноября.
По версии следствия, задержанные жители Березников и краевой столицы действовали через
«Во время обысков по месту жительства и тайников подозреваемых сотрудники полиции изъяли более четырёх килограммов синтетических наркотиков», — говорится в сообщении.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
«Наркотики распространялись в Перми и Березниках. Личность организатора
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.4,5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере).