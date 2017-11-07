Четыре человека задержаны в Прикамье по подозрению в продаже «синтетики»

По версии следствия, задержанные жители Березников и краевой столицы действовали через интернет-магазин по продаже наркотиков. В Пермь наркотики поставлялись из других городов России.

«Во время обысков по месту жительства и тайников подозреваемых сотрудники полиции изъяли более четырёх килограммов синтетических наркотиков», — говорится в сообщении.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе регионального ГУ МВД, среди изъятых наркотиков были «соли», «кристаллы» и аптечная ромашка, пропитанная сильнодействующим синтетическим наркотиком.

«Наркотики распространялись в Перми и Березниках. Личность организатора интернет-магазина устанавливается», — добавил собеседник агентства.