Пилоты сделали всё, чтобы самолёт не упал на дома Экимчана

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР по поводу аварии самолёта Ан-2 в Амурской области возбуждено уголовное дело.



Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе ведомства, в качестве основных версий, приведших к катастрофе и гибели человека, рассматриваются три: техническая неисправность воздушного судна, неверные действия экипажа и неблагоприятные погодные условия.



Предварительно, причиной крушения стал отказ двигателя. По словам очевидцев, двигатель работал нестабильно, с хлопками.



Напомним, рейс по маршруту посёлок Экимчан Селемджинского района Амурской области — село Удское Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края выполнял самолёт Ан-2 частной авиакомпании. Примерно в 10.05 по хабаровскому времени 7 ноября воздушное судно почти сразу после взлёта из местного аэропорта упало в черте населённого пункта и случайно оказавшийся неподалеку мужчина помог выбраться из салона одному из пилотов, после чего самолёт загорелся. Спасти жизнь второму лётчику не удалось. — Пилоты Ан-2 сделали всё возможное, чтобы аварийный самолёт не упал на жилые дома, — утверждает директор филиала «Аэропорт Экимчан» Федерального казённого предприятия «Аэропорты Дальнего Востока» Владимир Семёнов.

Расследование уголовного дела продолжается. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следствием изъята документация авиакомпании, касающаяся воздушного судна и состоявшегося полета. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и характера телесных повреждений погибшего члена экипажа.