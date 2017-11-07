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11:44 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Площадь лесных пожаров в Приморье увеличилась на треть

Пожарным и спасателям не удаётся справиться с лесными пожарами, бушующими в Приморском крае. За последние сутки их площадь увеличилась с 2 тысяч до 2,7 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сейчас в крае бушует 21 пожар. Шесть из них действует в Кавалеровском районе, ещё пять — в Дальнегорске, по три — в Тернейском и Ольгинском районах. В их тушении участвуют около 350 человек, более 50 единиц техники, в том числе авиация. В частности, в Ольгинском и Кавалеровском районах работают более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей.

Несмотря на сложную ситуацию с пожарами, в Приморье продолжают задерживать местных жителей, нарушающих противопожарный режим. Только за предыдущий день были задержаны 39 человек, нарушивших запрет на посещение лесов. Также за прошедшие сутки пожарные 71 раз выезжали на палы травы.

Ранее прокуратура выявила нарушения требований противопожарной безопасности в четверти муниципалитетов края. Чиновники говорят о нехватке людей, техники и денег. В этом году на борьбу с пожарами в крае выделили на 70% меньше средств, чем нужно — менее 130 млн рублей.

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