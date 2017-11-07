В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, в городе Нефтекамске, пропала без вести 15-летняя Дарья Галимова. Девушка исчезла 6 ноября около 15.20.
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УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, в городе Нефтекамске, пропала без вести 15-летняя Дарья Галимова. Девушка исчезла 6 ноября около 15.20.
Приметы: рост около 150 см,
«Просим всех, кто обладает