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11:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, в городе Нефтекамске, пропала без вести 15-летняя Дарья Галимова. Девушка исчезла 6 ноября около 15.20.

Приметы: рост около 150 см, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в тёмно-синее пальто до колен, темно-синий шарф «снуд», черную шапку, черные с маленькими каблуками сапоги.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефонам полиции: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Также следует звонить волонтерам: 8−917−79−49−484, 8−927−969−89−19 (РОО «Поиск детей — Уфа»), — обратились к гражданам в группе поиска «ВКконтакте».

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