В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница

Приметы: рост около 150 см, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в тёмно-синее пальто до колен, темно-синий шарф «снуд», черную шапку, черные с маленькими каблуками сапоги.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефонам полиции: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Также следует звонить волонтерам: 8−917−79−49−484, 8−927−969−89−19 (РОО «Поиск детей — Уфа»), — обратились к гражданам в группе поиска «ВКконтакте».