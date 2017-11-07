В Абинском районе разбился насмерть водитель «Самары»
Нарушив ПДД, мужчина выехал на встречку.
Нарушив ПДД, мужчина выехал на встречку.
Краснодар. 7 ноября — Новая Кубань. Трагедия произошла на ночной трассе. 6 ноября около 3:00 38-летний мужчина ехал за рулем «ВАЗ 21093» по автодороге
Очевидно, отреагировать в условиях ограниченной видимости, он не успел.
Произошло лобовое столкновение.
В результате мощного удара у отечественной легковушки капот буквально «вошел» в салон. Выжить водителю не удалось.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что мужчина скончался на месте ДТП.