В Абинском районе разбился насмерть водитель «Самары»

Краснодар. 7 ноября — Новая Кубань. Трагедия произошла на ночной трассе. 6 ноября около 3:00 38-летний мужчина ехал за рулем «ВАЗ 21093» по автодороге Краснодар-Верхнебаканский. Нарушив ПДД, он допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В это время в противоположном направлении ехал MAN с полуприцепом. Грузовиком управлял 30-летний мужчина.