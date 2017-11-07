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11:45 (мск), источник: Новая Кубань

В Абинском районе разбился насмерть водитель «Самары»

Нарушив ПДД, мужчина выехал на встречку.

Краснодар. 7 ноября — Новая Кубань. Трагедия произошла на ночной трассе. 6 ноября около 3:00 38-летний мужчина ехал за рулем «ВАЗ 21093» по автодороге Краснодар-Верхнебаканский. Нарушив ПДД, он допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В это время в противоположном направлении ехал MAN с полуприцепом. Грузовиком управлял 30-летний мужчина.

Очевидно, отреагировать в условиях ограниченной видимости, он не успел.

Произошло лобовое столкновение.

В результате мощного удара у отечественной легковушки капот буквально «вошел» в салон. Выжить водителю не удалось.

В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что мужчина скончался на месте ДТП.

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