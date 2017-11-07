Житель Ростовской области пытался перебросить пять телефонов в исправительную колонию

Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН, «в ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела учреждения, при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение, был задержан житель п. Садковский 1989 года рождения».

При личном досмотре задержанного во внутреннем кармане куртки были обнаружены три свертка, обмотанные скотчем, в которых находилось, в общей сложности, пять мобильных телефонов. В отношении гражданина был составлен протокол, материалы дела переданы в суд.