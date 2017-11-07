Житель Ростовской области пытался перебросить пять телефонов в исправительную колонию
Житель поселка Садковский Ростовской области был задержан при попытке перебросить на территорию исправительной колонии пять мобильных телефонов. Об этом сообщает
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Житель поселка Садковский Ростовской области был задержан при попытке перебросить на территорию исправительной колонии пять мобильных телефонов. Об этом сообщает
Как пояснили в
При личном досмотре задержанного во внутреннем кармане куртки были обнаружены три свертка, обмотанные скотчем, в которых находилось, в общей сложности, пять мобильных телефонов. В отношении гражданина был составлен протокол, материалы дела переданы в суд.