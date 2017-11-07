Житель Таганрога заплатит полмиллиона за торговлю пиратскими дисками
В Таганроге мировой судья судебного участка № 10 осудил 32-летнего жителя за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав. Об сообщает
В Таганроге мировой судья судебного участка № 10 осудил 32-летнего жителя за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав. Об сообщает
Как отметили в надзорном ведомстве, в период с июня 2016 года по 31 января 2017 года молодой человек купил более 5,3 тысячи нелицензионных DVD и CD дисков, после чего продавал их рядом с железнодорожными станциями.
Ущерб, который он нанес правообладателям, суд оценил в 529 тысяч руб. Для того, чтобы он смог компенсировать данную сумму, его приговорили к 332 часам