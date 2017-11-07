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12:12 (мск), источник: Деловое сообщество

Житель Таганрога заплатит полмиллиона за торговлю пиратскими дисками

В Таганроге мировой судья судебного участка № 10 осудил 32-летнего жителя за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав. Об сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, в период с июня 2016 года по 31 января 2017 года молодой человек купил более 5,3 тысячи нелицензионных DVD и CD дисков, после чего продавал их рядом с железнодорожными станциями.

Ущерб, который он нанес правообладателям, суд оценил в 529 тысяч руб. Для того, чтобы он смог компенсировать данную сумму, его приговорили к 332 часам общественно-полезных работ.

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