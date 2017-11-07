На Южном обходе «Рено Логан» съехал в кювет и перевернулся: погиб 41-летний мужчина
В воскресенье, 5 ноября, в Гурьевском округе произошло ДТП, в котором погиб житель области. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В воскресенье, 5 ноября, в Гурьевском округе произошло ДТП, в котором погиб житель области. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В 23:20 по Южному обходу в направлении улицы Летней ехал «Рено Логан». За рулём находился 41-летний мужчина, которого ранее лишили права управления транспортными средствами.
На 15-м километре трассы водитель выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением на правостороннем закруглении дороги. В результате машина съехала в придорожный кювет и перевернулась. Водитель от полученных травм скончался.
Ещё одна авария произошла в посёлке Славянское Полесского округа. На улице Октябрьской мужчина за рулём «Фольксвагена» не справился с управлением и въехал в придорожное дерево. В машине находилась 11-летняя девочка, она получила телесные повреждения.