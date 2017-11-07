Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Киевский суд разрешил заочно осудить полпреда президента России
В РФ отреагировали на сообщение о запрете гимна на Олимпиаде-2018
Аксенов назвал главные инструменты политики Украины против Крыма
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Купальник цвета мяты: Топурия хвастается фигурой на пляже - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12:32 (мск), источник: Калининград.Ru

На Южном обходе «Рено Логан» съехал в кювет и перевернулся: погиб 41-летний мужчина

В воскресенье, 5 ноября, в Гурьевском округе произошло ДТП, в котором погиб житель области. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 23:20 по Южному обходу в направлении улицы Летней ехал «Рено Логан». За рулём находился 41-летний мужчина, которого ранее лишили права управления транспортными средствами.

На 15-м километре трассы водитель выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением на правостороннем закруглении дороги. В результате машина съехала в придорожный кювет и перевернулась. Водитель от полученных травм скончался.

Ещё одна авария произошла в посёлке Славянское Полесского округа. На улице Октябрьской мужчина за рулём «Фольксвагена» не справился с управлением и въехал в придорожное дерево. В машине находилась 11-летняя девочка, она получила телесные повреждения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Мост наполовину»: как организовано движение по новому путепроводу на Моско
В ноябрьские праздники за границу выехали 28 тысяч жителей региона
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Директор Стаса Михайлова опроверг подачу иска против РФ в ЕСПЧ
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Суд разрешил оспаривать национализацию недвижимости в Крыму
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
Что было в комнате каждого советского школьника Далеко не каждая советская семья могла позволить себе роскошь выделить ребенку отдельную комнату. Но уж свой уголок в доме был у всех школьников, и он наполнялся поистине бесценными сокровищами. Эти предметы берегли, ими гордились, и они не лежали без дела.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь