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12:20 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

Восемь лет лишения свободы может заработать продавец поддельной алкогольной и табачной продукции.

В Омске изъята крупная партия алкогольной и табачной продукции с признаками контрафактности. Об этом пишет официальный сайт ОМВД России по Омской области. Информация о факте незаконной торговли алкоголем и табаком в Советском округе поступила сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Омску.

Проводя обыск в торговой точке на ул. Забайкальской, оборудованной под жилой одноэтажный дом, в одной из комнат полицейские обнаружили более 13 000 единиц спиртосодержащих напитков и более 6 000 пачек табачных изделий. Весь товар имел специальные акцизные марки, по внешним признакам отличные от стандартных. Сейчас продукция направлена на экспертизу, её подлинность будет проверена в результате технико-криминалистических исследований. Также специалисты определят общую сумму, которую владелец планировал выручить за сбыт контрафактного товара.

Полицейские обращают внимание на то, что за использование заведомо поддельных акцизных марок для алкогольной и табачной продукции уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 700 000 рублей до 1 000 000 рублей.

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