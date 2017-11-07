В Омске изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет
Восемь лет лишения свободы может заработать продавец поддельной алкогольной и табачной продукции.
Восемь лет лишения свободы может заработать продавец поддельной алкогольной и табачной продукции.
В Омске изъята крупная партия алкогольной и табачной продукции с признаками контрафактности. Об этом пишет официальный сайт ОМВД России по Омской области. Информация о факте незаконной торговли алкоголем и табаком в Советском округе поступила сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Омску.
Проводя обыск в торговой точке на ул. Забайкальской, оборудованной под жилой одноэтажный дом, в одной из комнат полицейские обнаружили более 13 000 единиц спиртосодержащих напитков и более 6 000 пачек табачных изделий. Весь товар имел специальные акцизные марки, по внешним признакам отличные от стандартных. Сейчас продукция направлена на экспертизу, её подлинность будет проверена в результате
Полицейские обращают внимание на то, что за использование заведомо поддельных акцизных марок для алкогольной и табачной продукции уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 700 000 рублей до 1 000 000 рублей.